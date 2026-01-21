Rosalie Vaillancourt s’est déjà «payé une escorte» pour l’accompagner à un gala

Début du contenu principal.
Rosalie Vaillancourt a raconté une histoire pas possible impliquant un parfait inconnu invité sur le tapis rouge d’un gala.
C’est dans un extrait de son passage à Hot Ones Québec animé par Marc-André Grondin que l’humoriste a effectivement abordé cette idée saugrenue qu’elle a eue après sa séparation de Pierre-Yves Roy-Desmarais et qui impliquait un lutteur professionnel qu’elle n’avait jamais vu avant.
Celle qui ne recule devant rien pour faire rire (et se faire rire elle-même) avait effectivement décidé que ce serait drôle d’inviter un nouveau «chum», chaque fois qu’elle sortait en public.
Elle a donc lancé cette initiative en trouvant un homme sur internet, l’invitant à l’accompagner à un gala.
Pourquoi?«Je trouvais ça hilarant que d’un coup, je passe de Pierre-Yves (Roy-Desmarais) à un énorme lutteur.» a-t-elle confié.
Rosalie Vaillancourt a toutefois précisé qu’elle ne l’avait jamais rencontré avant et que la soirée a été terriblement malaisante, elle qui n’avait pas pensé qu’elle devrait passer la soirée (et jaser) avec ce total inconnu. «C’était tellement awkward!».
Écoutez l'extrait complet ci-dessous.
L’humoriste qu’on adore a aussi ajouté que le billet pour une autre personne aux soirées de remise de prix n’est pas donné, ouvrant la porte à Marc-André Grondin qui a affirmé: «C’était comme une escorte pour un soir». Ce à quoi Rosalie a acquiescé avec humour!
