Rosalie Vaillancourt s’est déjà «payé une escorte» pour l’accompagner à un gala

Celle qui ne recule devant rien pour faire rire (et se faire rire elle-même) avait effectivement décidé que ce serait drôle d’inviter un nouveau «chum», chaque fois qu’elle sortait en public.

Elle a donc lancé cette initiative en trouvant un homme sur internet, l’invitant à l’accompagner à un gala.

Pourquoi?«Je trouvais ça hilarant que d’un coup, je passe de Pierre-Yves (Roy-Desmarais) à un énorme lutteur.» a-t-elle confié.

Rosalie Vaillancourt a toutefois précisé qu’elle ne l’avait jamais rencontré avant et que la soirée a été terriblement malaisante, elle qui n’avait pas pensé qu’elle devrait passer la soirée (et jaser) avec ce total inconnu. «C’était tellement awkward!».

Écoutez l'extrait complet ci-dessous.