Après avoir publié une photo de grossesse, Rosalie Vaillancourt fait le point

Rosalie Vaillancourt a partagé une nouvelle photo de son baby bump sur Instagram aujourd'hui.

Vêtue d'un soutien-gorge et d'un short noir, l'humoriste qui porte son deuxième enfant a précisé qu'elle avait complété son quatrième mois de grossesse.

Dès qu'elle a publié le cliché dans sa story Instagram, Rosalie Vaillancourt a reçu des tonnes de questions en raison de l'ampleur de son ventre arrondi.

Voici la photo en question: