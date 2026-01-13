Passer au contenu principal
Après avoir publié une photo de grossesse, Rosalie Vaillancourt fait le point

Rosalie Vaillancourt a partagé une nouvelle photo de son baby bump sur Instagram aujourd'hui. 

Vêtue d'un soutien-gorge et d'un short noir, l'humoriste qui porte son deuxième enfant a précisé qu'elle avait complété son quatrième mois de grossesse.

Dès qu'elle a publié le cliché dans sa story Instagram, Rosalie Vaillancourt a reçu des tonnes de questions en raison de l'ampleur de son ventre arrondi.

Voici la photo en question:

© Rosalie Vaillancourt/Instagram

Quelques minutes après la publication, la star québécoise a choisi de tout de suite répondre aux interrogations de ses fans. 

Voici ce qu'a déclaré Rosalie Vaillancourt au sujet de son bébé à naître:

«Non c'est pas des jumeaux, non c'est pas des triplets. Non, c’est rien que des gaz (rires)»

© Rosalie Vaillancourt/Instagram

Non c'est pas des jumeaux, non c'est pas des triplets! - Rosalie Vaillancourt

Voilà qui est clair! 

Rosalie et son amoureux, Olivier Auger, sont déjà parents d'une petite fille. Elle s'appelle Marguerite et a vu le jour en décembre 2021.

© Paul Ducharme

Des photos de grossesse qui enflamment le Web

Lors de l'annonce de ce 2e enfant sur ses réseaux sociaux, Rosalie Vaillancourt a complètement écrasé internet! Plus de 35 000 personnes ont réagi sur son compte Instagram. 

Revoyez les sublimes images du photographe Drowster par ici.

 

