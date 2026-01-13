Après avoir publié une photo de grossesse, Rosalie Vaillancourt fait le point

Début du contenu principal.
Rosalie Vaillancourt a partagé une nouvelle photo de son baby bump sur Instagram aujourd'hui.
Vêtue d'un soutien-gorge et d'un short noir, l'humoriste qui porte son deuxième enfant a précisé qu'elle avait complété son quatrième mois de grossesse.
Dès qu'elle a publié le cliché dans sa story Instagram, Rosalie Vaillancourt a reçu des tonnes de questions en raison de l'ampleur de son ventre arrondi.
Voici la photo en question:
Quelques minutes après la publication, la star québécoise a choisi de tout de suite répondre aux interrogations de ses fans.
Voici ce qu'a déclaré Rosalie Vaillancourt au sujet de son bébé à naître:
«Non c'est pas des jumeaux, non c'est pas des triplets. Non, c’est rien que des gaz (rires)»
Voilà qui est clair!
Rosalie et son amoureux, Olivier Auger, sont déjà parents d'une petite fille. Elle s'appelle Marguerite et a vu le jour en décembre 2021.
Lors de l'annonce de ce 2e enfant sur ses réseaux sociaux, Rosalie Vaillancourt a complètement écrasé internet! Plus de 35 000 personnes ont réagi sur son compte Instagram.
Revoyez les sublimes images du photographe Drowster par ici.
