Rosalie Vaillancourt donne des nouvelles de sa grossesse

Il y a une semaine, Rosalie Vaillancourt rendait ses admirateurs complètement fous en annonçant être enceinte. Pour l'occasion, elle avait déposé une série de magnifiques clichés sur ses réseaux sociaux. Plus récemment, elle a partagé une seconde publication pour donner de ses nouvelles et elle avoue trouver le tout «intense». Voyez ce qu'elle avait à dire plus bas.
Dans sa publication, Rosalie Vaillancourt explique que ces trois premiers mois de grossesse ont été «intenses» et qu'elle a été très malade. D'ailleurs, la seule façon qu'elle a trouvé pour éviter les nausées a été de manger: «J'ai pris 20 livres», écrit-elle dans sa publication. En outre, elle se qualifie d'avoir été «la blonde la plus désagréable au monde sans l'ombre d'un doute.» Lisez tout ce qu'elle avait à dire dans la publication ci-dessous.
Lors de l'annonce de ce 2e enfant sur ses réseaux sociaux, Rosalie Vaillancourt a complètement écrasé internet! Plus de 35 000 personnes ont réagi sur son compte Instagram.
Revoyez les sublimes images du photographe Drowster en déroulant le carrousel ci-dessous.
À la fin octobre, Rosalie avait présenté la conclusion de son spectacle Milf. En tout, 98 511 personnes ont applaudi la jeune humoriste et maman.
