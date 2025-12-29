Gabrielle Fontaine dévoile des premières photos avec son fils Auguste

Presqu’un an après sa publication dévoilant son ventre de femme enceinte, Gabrielle Fontaine a dévoilé des premières photos avec son fils Auguste.

En compagnie de sa maman et de son papa, le jeune garçon semble bien s’amuser pendant le temps des Fêtes. On peut voir qu’il porte pour l’occasion le fameux chapeau rouge du père Noël.

«Presqu’un an depuis mon dernier post de bédaine. La magie de Noël est à son comble avec ce petit lutin», a mentionné Gabrielle dans la description de sa touchante publication sur Instagram.