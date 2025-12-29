Gabrielle Fontaine dévoile des premières photos avec son fils Auguste

Début du contenu principal.
Presqu’un an après sa publication dévoilant son ventre de femme enceinte, Gabrielle Fontaine a dévoilé des premières photos avec son fils Auguste.
En compagnie de sa maman et de son papa, le jeune garçon semble bien s’amuser pendant le temps des Fêtes. On peut voir qu’il porte pour l’occasion le fameux chapeau rouge du père Noël.
«Presqu’un an depuis mon dernier post de bédaine. La magie de Noël est à son comble avec ce petit lutin», a mentionné Gabrielle dans la description de sa touchante publication sur Instagram.
Voyez juste ici les deux photos de la publication en question (cliquez sur la flèche à droite pour voir la deuxième photo du petit Auguste près du sapin et des cadeaux):
Rappelons que son fils est né le 14 janvier 2025, ce qui veut dire qu’il célébrera bientôt son premier anniversaire au début de l’année 2026!
Gabrielle a longtemps attendu son premier enfant après «6 ans d’essai bébé et de procréation assistée, sans succès; 5 inséminations, 3 In Vitro, une fausse couche, trop de kystes, beaucoup trop d’hormones» comme elle l’avait mentionnée dans sa publication annonçant sa grossesse.
Gabrielle Fontaine a accueilli son premier enfant! Et c’est son papa, Martin Fontaine, qui a partagé la bonne nouvelle sur Facebook, le cœur rempli de fierté:
«Auguste est arrivé au monde le 14 janvier à 4h11 ce matin!!! Un magnifique petit garçon de 5.1 lbs en pleine santé. Félicitations aux parents et surtout à la maman qui a fait ça comme une championne!!! Welcome to your life little baby boy!!!»
