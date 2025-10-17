Rosalie Vaillancourt dévoile son fabuleux costume d’Halloween d’Antoine Bertrand

Début du contenu principal.
Rosalie Vaillancourt nous a vraiment fait rire au cours des dernières heures en partageant une toute nouvelle idée de costume très facile à réaliser pour l’Halloween.
L’humoriste s’est déguisée en Antoine Bertrand lorsqu’il a fait le discours patriotique dans le cadre des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal en juin dernier.
Oui oui, vous avez bien lu: Rosalie a mis une perruque, s’est dessinée une barbe au marqueur noir et a vêtu une chemise bleue avec un chandail blanc comme Antoine.
Découvrez juste ici son costume hyper original:
Pour bien imiter Antoine, Rosalie s’est aussi permise de dire quelques mots de son discours pour une vidéo. On peut dire que son imitation est vraiment bien réussie… ou presque.
Le 24 juin dernier, Antoine a eu la chance de prononcer un discours patriotique écrit en collaboration avec Dominic Tardif. Son texte soulignait les 50 ans de la première interprétation de Gens du pays.
Son discours est resté dans la mémoire collective et fait assurément partie des meilleurs moments diffusés en direct à la télévision cette année.
Voyez ou revoyez le discours patriotique par Antoine Bertrand juste ici:
Après l’incroyable succès de la publicité Mi-Mi-Mi-Mike chez RONA, la quincaillerie revient avec un déguisement à son effigie pour l’Halloween.
Évidemment, Rosalie Vaillancourt ne pouvait pas s’empêcher d’essayer ce costume qui va faire beaucoup jaser le 31 octobre prochain.
Voici la photo de Rosalie avec son costume de Mike chez RONA:
En plus, Rosalie a même été capable de trouver une version pour son chien! On peut dire que c’est une idée de costume vraiment originale…
Pour en savoir plus sur le costume de Mike chez Rona, on vous invite à consulter notre article complet à ce sujet.
