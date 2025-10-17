Rosalie Vaillancourt dévoile son fabuleux costume d’Halloween d’Antoine Bertrand

Rosalie Vaillancourt nous a vraiment fait rire au cours des dernières heures en partageant une toute nouvelle idée de costume très facile à réaliser pour l’Halloween.

L’humoriste s’est déguisée en Antoine Bertrand lorsqu’il a fait le discours patriotique dans le cadre des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal en juin dernier.

Oui oui, vous avez bien lu: Rosalie a mis une perruque, s’est dessinée une barbe au marqueur noir et a vêtu une chemise bleue avec un chandail blanc comme Antoine.