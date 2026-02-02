Qui joue dans la série Casse-Gueule?

Pour en savoir plus sur Casse-Gueule

La nouvelle série de fiction met en vedette Clovis (Émile Schneider), un chef talentueux dans la trentaine qui se lance dans l’ouverture de son propre restaurant.

Il pourra compter sur Ben (Zouheir Zerhouni), son sous-chef et meilleur ami au tempérament explosif, ainsi que sur Manon (Mylène Mackay), une sommelière passionnée et amante.

À cette équipe déjà tissée serrée s’ajoute Zoé (Estelle Fournier), la fille de 18 ans de Clovis qu’il n’a jamais vraiment connue.

Entre les défis financiers, les tensions en cuisine, les secrets bien gardés et les rivalités inattendues, Clovis doit apprendre à devenir plus qu’un chef: un véritable pilier pour cette brigade qu’il a réuni dans sa cuisine.