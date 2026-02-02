Qui joue dans la série Casse-Gueule?

Début du contenu principal.
Casse-Gueule, une toute nouvelle série de Crave, nous plonge dans l’univers bouillonnant de la restauration montréalaise, un milieu où la passion côtoie la pression et où chaque service peut devenir un véritable défi.
Émile Schneider, qui a obtenu le premier rôle principal de série, joue aux côtés de Mylène Mackay, Zouheir Zerhouni et plusieurs autres comédiens.
Découvrez TOUS les comédiens de la série Casse-Gueule qui sera bientôt disponible sur Crave.
La nouvelle série de fiction met en vedette Clovis (Émile Schneider), un chef talentueux dans la trentaine qui se lance dans l’ouverture de son propre restaurant.
Il pourra compter sur Ben (Zouheir Zerhouni), son sous-chef et meilleur ami au tempérament explosif, ainsi que sur Manon (Mylène Mackay), une sommelière passionnée et amante.
À cette équipe déjà tissée serrée s’ajoute Zoé (Estelle Fournier), la fille de 18 ans de Clovis qu’il n’a jamais vraiment connue.
Entre les défis financiers, les tensions en cuisine, les secrets bien gardés et les rivalités inattendues, Clovis doit apprendre à devenir plus qu’un chef: un véritable pilier pour cette brigade qu’il a réuni dans sa cuisine.