Mylène Mackay a eu une belle surprise pendant sa grossesse

Une audition inhabituelle

Enceinte de six mois au moment de son audition, elle a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure malgré tout: «Je me suis dit pourquoi pas y aller? Parce que les textes m'interpellaient énormément. Je partage ma vie avec un chef cuisinier. Je trouvais vraiment que les textes étaient bons et ressemblaient à certains aspects, étrangement, de ce que je vivais au quotidien, dans ce que j'entends à la maison et j’étais comme: ''Oh mon dieu, ça me tente vraiment de faire une série sur la restauration''.»

Invitée à passer une seconde audition qu’on appelle dans le milieu le «call back», elle en était à huit mois et demi de grossesse: «Je pense qu'ils m'ont cadrée en haut. Et j'ai fait l’audition avec Émile (Scheinder) que j'adore. Puis ça a fonctionné.»