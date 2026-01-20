Cette nouvelle série de Mylène Mackay s'annonce sexy à souhait

Début du contenu principal.
Mylène Mackay tiendra la vedette d’une nouvelle série.
Intitulée Casse-Gueule, la fiction nous plonge dans l’univers bouillonnant de la restauration montréalaise, un milieu où la passion côtoie la pression et où chaque service peut devenir un véritable défi.
La séria sera disponible sur Crave dès le 12 février.
Les premières images de la série ont été dévoilées sur les réseaux sociaux de Crave, et on y fait la connaissance de Clovis (Émile Schneider), un chef talentueux dans la trentaine qui se lance dans l’ouverture de son propre restaurant. Il pourra compter sur Ben (Zouheir Zerhouni), son sous-chef et meilleur ami au tempérament explosif, ainsi que sur Manon (Mylène Mackay), une sommelière passionnée et amante.
Vladimir Alexis, Melania Balmaceda-Venega, Pascale Bussières, Louis Carrière, Shiong-En Chan, René-Richard Cyr, Laurence Dauphinais, Derrick Frenette, Samuel Gauthier, Charles-Émile Legault, Arielle Mailloux, Benoît Mauffette et Guy Nadon complètent la distribution en incarnant des personnages savoureux et attachants, tous gravitant, de près ou de loin, autour de l’univers bouillonnant du restaurant Casse-Gueule.
La série originale de Crave comptera huit épisodes d’une heure.