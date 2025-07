Émile Schneider de Les Armes s’est découvert une nouvelle passion

Un plateau de tournage, c’est comme une cuisine

Après sa visite dans les cuisines du professionnel, celui qui jouera Clovis réalise que «la cuisine ressemble à un plateau de tournage à plein d'égards parce qu’il y a une certaine hiérarchie.» Il explique: «Une bonne cuisine qui fonctionne aujourd'hui, je pense que ça prend de l'harmonie, ça prend de l'amour, mais ça prend quand même aussi, un équilibre avec des chefs pour laisser la place au réal qui est le chef et exécuter.» Il termine sa comparaison en évoquant le travail commun: «C’est tout le monde qui travaille ensemble pour faire jouir, rigoler, faire rêver les gens et on est là pour faire rêver les gens, raconter des histoires et un plat, c'est une histoire. Pour faire saliver les gens, il faut être dans l'amour, parce que sinon, s’il n’y a pas d'amour, il n’y a rien qui se passe. Ça goûte le sable et ce n’est pas ça qu’on veut.»