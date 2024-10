C'est ELLE, l'amoureuse de l'humoriste Richardson Zéphir!

Cette semaine, le Gésu de Montréal a vibré au rythme des rires et de la créativité pour la première du tout premier one woman show de l’humoriste Mégan Brouillard.

Et quel meilleur moyen de célébrer cet événement que d’y voir l'adorable duo formé par Richardson Zéphir et sa conjointe, Farah Paul?

Accompagné de Farah, qui est elle aussi humoriste (Womansplaining Show), Richardson a fait sensation sur le tapis rouge. Les deux artistes partagent une passion commune pour l'humour, un lien qui les unit depuis deux ans déjà.

Farah a d’ailleurs récemment pris son envol dans le monde de la comédie: «J’essaie de jouer le plus possible et de pouvoir poursuivre ça, pour peut-être rejoindre la carrière de Richardson. Qui sait!», dévoile-t-elle au 7 Jours.

Un beau témoignage de soutien et d'ambition, qui témoigne de leur complicité!