Osheaga jour 3: L'amour au rendez-vous lors de la dernière journée du festival!

Malgré la chaleur, l'amour était définitivement dans l'air sur le site d'Osheaga et les bisous étaient au rendez-vous: Marie-Mai et son nouveau chum, Alicia Moffet et son beau Fred, ainsi que Claude Bégin et Lysandre Nadeau ont d'ailleurs partagé de craquants clichés!

Découvrez sans plus tarder les célébrités que nous avons croisées durant cette journée incroyable, venues admirer des artistes tels que SZA, Justice, Jungle, Clay and Friends, Hamza et bien d’autres.