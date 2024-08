Olivier de Survivor Québec partage de rares photos avec son amoureux connu

En légende, l'artiste peintre a écrit: «Joyeuse Fierté / Happy Pride 2024 ❤️🧡💛💚💙💜 Soyez fiers et vivez votre vie sans compromis.», un message puissant et inspirant.

Olivier partage sa vie avec Marc-André Poliquin, un danseur et comédien de grand talent. Marc-André a su conquérir le public grâce à ses rôles dans plusieurs productions télévisuelles telles qu'Une autre histoire, O', Discussions avec mes parents, Indéfendable, et bientôt Les Révoltés, une série très attendue prévue cet automne. En plus de ses prestations à la télévision, Marc-André a également ébloui sur scène dans de nombreuses pièces de théâtre et a participé à plusieurs publicités.

Le couple fêtait d'ailleurs en mai dernier ses dix ans ensemble!!!

Pssst! Ce week-end, la gang de la première saison de Survivor Québec s'est retrouvée à Trois-Rivières pour une baignade entre amis!