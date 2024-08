C'est LUI, le nouveau chum de Livia Martin!

Le week-end dernier, la comédienne et créatrice de contenu Livia Martin a profité du soleil et de la canicule de Montréal pour se rendre à Osheaga, l’un des festivals de musique les plus attendus de l’été.

Ce n’est pas seulement sa présence qui a fait sensation, mais aussi les clichés qu’elle a partagés sur Instagram!

Livia a publié plusieurs photos de son week-end, où elle apparaît avec un look décontracté et estival, parfaitement adapté à l’ambiance du festival. Cependant, ce qui a véritablement attiré l'attention de ses abonnés, c’est une photo adorable en compagnie de son nouvel amoureux, Lambert Drainville.