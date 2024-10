OD Mexique: découvrez les looks extravagants du party de dimanche

Ce dimanche, ce ne sont pas seulement les looks des candidats qui retiendront notre attention, mais aussi les possibles rapprochements entre les candidats.

Solène et Félix, qui se sont échangé leur premier baiser lors du 5 à 7, semblent avoir développé des sentiments l’un pour l’autre. Il est clair que Félix a fait son choix et a définitivement mis fin à sa relation avec Cath F. De son côté, Maude et Mamadou, qui sont partis en voyage, pourraient également se rapprocher.

Cath F., quant à elle, semble avoir jeté son dévolu sur Frédéric, qui manifeste un intérêt évident pour la séduisante brune.