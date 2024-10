Carl d'OD Mexique dévoile pourquoi il a refusé de revoir Maude

Au moment de quitter, Carl a poliment décliné la proposition d’explication de Maude.

Il nous a expliqué la raison:

«Je n’avais pas envie de me le faire expliquer. De mon côté, il n’y avait rien à expliquer. C'était Mamadou, son top 1 et c'était ben correct! Je n’avais pas envie de me faire dire: "Ah tu es une bonne personne, mais je préfère Mamadou." Ça ne me dérange pas, on est là pour trouver l'amour.»