Bilal d'OD Mexique dévoile le moment où tout a basculé avec Cath F.

Alex avait récemment désigné Bilal comme étant le plus stratégique de son point de vue. Pour sa part, Bilal ne partageait pas cet avis et estimait que Raphaël et Félix étaient les plus habiles dans ce domaine.

«Si j'étais si stratégique que ça, j'aurais essayé avec Alix qui a avait de l'intérêt pour moi, j'aurais été plus bubbly et j'aurais eu une meilleure interaction avec elle et je lui aurais démontré mon intérêt. J'aurais joué à fond et je serais resté dans la game.»