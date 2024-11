OD Mexique: des exclus seront de retour pour un moment décisif

Pour le moment, on sait que la finale sera diffusée en deux parties, les 17 et 24 novembre.

Donc, l'étau se resserre autour des 5 couples restants. Qui de Michaël et Anna, Félix et Solène, Raphaël et Cath L., Alix et Alex, ainsi qu’Aleksa et Kristina atteindront le voyage final?