Attéri, un candidat d’OD Mexique annonce qu’il quitte l’aventure

Avant de partir, Étienne a pris soin d’expliquer sa décision à ses colocataires. Après avoir passé 48 heures à l’écart, il a fait un retour dans les maisons.

«Dans les derniers jours, je n'étais plus dans l'aventure à cause d'une raison personnelle pis ça me force à quitter l'aventure et àre venir à la maison. Je voulais venir vous le dire de vive voix.»

Les raisons de son départ restent floues, mais sa décision a profondément touché les autres participants.