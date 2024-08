Cette nouvelle rumeur sur Céline Dion enflamme la toile

Céline Dion a exprimé son mécontentement face à l'utilisation non autorisée de l'une de ses chansons lors d'un rassemblement de l'ex-président controversé Donald Trump dans le Montana vendredi dernier.

Au cours de l'événement, une vidéo de la chanteuse interprétant My Heart Will Go On, son célèbre morceau de Titanic, a été projetée sur un grand écran.

L'équipe de Céline Dion, en collaboration avec sa maison de disques Sony Music Entertainment Canada Inc., a rapidement réagi, affirmant que cette utilisation de la chanson n'était ni approuvée ni autorisée.

