Le très attendu spectacle de Star Académie est reporté, voici pourquoi

L'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu a lieu du 10 au 12 et du 15 au 18 août 2024.

En plus de Star Académie et Bryan Adams, il y aura Avril Lavigne, Charlotte Cardin, Les BB par Ludovick Bourgeois, Matt Lang, Simple Plan et plusieurs fouleront les planches du populaire festival.

Découvrez la programmation complète juste ici.

