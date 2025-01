Revoyez la performance émouvante de Richard Desjardins à Star Académie

L’édition 2025 de Star Académie s’annonce des plus éblouissantes et des plus festives. L’animateur Jean-Philippe Dion promet que les nostalgiques retrouveront une version de Star Académie «pure et dure», comme autrefois!

Rencontré lors de la conférence de presse, celui qui est aussi le producteur de la téléréalité s’est confié sur les dessous de l’émission.

1. Star Ac c'est loin d’être un camp de vacances!

Si l’aventure Star Académie reste excitante et ô combien enrichissante pour les candidats, elle est aussi exigeante. «T’es mieux d’être en forme», a laissé entendre Jean-Philippe en entrevue.

Un horaire chargé attend les académiciens. Le lundi, ils débutent leur journée à 10h avec un cours de danse donné par leur professeur Émilie Bégin. Pierre Lapointe débarque le mardi pour répéter les numéros du prochain variété. Les évaluations suivent avec l’annonce des mises en danger de la semaine.



