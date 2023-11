Céline le silence: un nouveau documentaire à voir absolument

Parmi les intervenants et les intervenantes qui feront des apparitions dans de documentaire, on retrouve Line Basbous, la présidente de The Red Heads, le fan club de Céline Dion, Claudette Dion, la soeur de Céline Dion et les chroniqueurs Mike Gauthier et Catherine Beauchamp. Un entrentien avec Rami Massi, un neurologue, professeur agrégé, de l'Institut-Hôpital neurologique de Montréal viendra également éclairer davantage les admirateurs sur l'état de santé de la vedette.

Céline le silence sera disponible le vendredi 8 décembre sur Crave et présenté à 21 h sur Noovo.