Céline Dion dénonce l'utilisation non autorisée de sa chanson par Donald Trump

L'équipe de Céline Dion, en collaboration avec sa maison de disques Sony Music Entertainment Canada Inc., a rapidement réagi, affirmant que cette utilisation de la chanson n'était ni approuvée ni autorisée.

Dans un communiqué, ils ont précisé que Céline Dion ne soutenait pas cette utilisation et rejette toute association de sa musique avec l'événement en question.

«Aujourd'hui, l'équipe de gestion de Céline Dion et sa maison de disques, Sony Music Entertainment Canada Inc. ont pris connaissance de l'utilisation non autorisée de la vidéo, de l'enregistrement, de la performance musicale et de l'image de Céline Dion chantant "My Heart Will Go On" lors d'un rassemblement de la campagne de Donald Trump/JD Vance dans le Montana.

Cette utilisation n'est en aucun cas autorisée et Céline Dion ne cautionne pas cette utilisation ou toute autre utilisation similaire.

... Et vraiment, CETTE chanson?», peut-on lire.