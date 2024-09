Nouveaux candidats à OD: découvrez leur âge et profession

24 ans

Charlevoix

Infirmière clinicienne

Julianne, une personne créative et audacieuse qui s’intéresse à la rénovation, au tricot et même à la soudure, sort des sentiers battus et l’assume pleinement. Elle est séduisante grâce à son authenticité et son côté espiègle, et elle est convaincue d’être une « bonne blonde » pour ceux qui partagent sa vie. Elle aime séduire et cherche un partenaire équilibré, réfléchi et suffisamment fou pour l’attirer. Le prochain chanceux pourrait bien se trouver au Mexique!