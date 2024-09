Occupation Double Mexique: Voici les 6 nouveaux candidats qui feront leur entrée dans l'aventure

24 ans

Charlevoix

Infirmière clinicienne

Grande créative qui aime les projets de rénovation, le tricot et même la soudure, Julianne sort du moule et elle l’assume complètement! Séduisante par son authenticité, et sa nature coquine, elle est convaincue d’être une «bonne blonde» pour ceux qui partagent sa vie. Elle adore séduire et jettera son dévolu sur un gars équilibré et réfléchi… avec juste assez de folie! Le prochain chanceux se trouve peut-être au Mexique?