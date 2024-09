Voici tout ce qu'il faut savoir sur la fin des maisons mixtes à Occupation Double

Donc, la fin des maisons mixtes nous laisse croire que les 7 filles habiteront ensemble dans une maison et les 7 gars dans une autre maison. Ce qui veut aussi dire la fin du règne des 4 candidats privilégiés. Catherine F, Fanny, Aleksa et Michaël ne seront plus à l'abri des éliminations.

On se demande si ce gros déménagement ne serait pas aussi un bon moment pour faire entrer les 6 nouveaux candidats.

On sent que l'arrivée des nouveaux pourrait brouiller les cartes de certains célibataires.