4 choses à savoir sur Mamadou d'Occupation Double Mexique

2. Il a lancé un projet fitness

Mamadou, un passionné de fitness, a lancé le projet Am Chronicles en collaboration avec Alex Lachapeller.

Dans ce projet, son partenaire et lui partagent des conseils sur l’entraînement et les habitudes de vie saines, en abordant des sujets tels que la musculation, la course à pied, les bains froids et les marques locales.