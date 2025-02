Maxim Martin: Les vedettes affrontent la tempête pour assister à sa grande première!

Fort de plus de 35 ans de carrière, Maxim Martin a marqué le monde de l'humour avec ses nombreux one-man shows, ses présences à la radio, ses animations et ses numéros à Juste pour rire. Sa sixième tournée s'annonce déjà comme un succès, et il continue d’explorer de nouveaux horizons avec sa série balado Deal avec, lancée à l’automne 2023.

Maxim ne se limite pas à la scène. Il présente également ses numéros en France et dans la communauté anglophone, tout en donnant des conférences très prisées sur des thèmes qui lui tiennent à cœur: la sobriété, le TDAH et le courage de sauter dans le vide. Son livre Excessif, dans lequel il raconte avec humour et émotion son long combat contre l'alcool et la drogue, a également connu un vif succès.

