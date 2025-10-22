Murale de Normand Brathwaite: l’animateur explique la raison étonnante du délai

On adore la transparence et l'authenticité de Normand Brathwaite lorsqu'il est en entrevue.

Cette semaine, l'animateur était de passage à l'émission de radio La journée est (encore) jeune sur ICI Première. Il a entre autres discuté de la nouvelle murale à son effigie. Cette immense oeuvre d'art colorée est installée au coin des rues Wurtele et Rouen à Montréal.

Normand Brathwaite a expliqué qu'il avait été ciblé par une enquête avant que la murale voit le jour. En effet, la ville veut s'assurer que les personnalités mises en lumières sur les murs extérieurs de Montréal ne feront pas l'objet d'allégations ou d'accusations. C'est pourquoi il peut y avoir un délai avant le dévoilement d'une murale.

Voici les explications (et les blagues!) de Normand Brathwaite à ce sujet: