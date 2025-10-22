Murale de Normand Brathwaite: l’animateur explique la raison étonnante du délai

Début du contenu principal.
On adore la transparence et l'authenticité de Normand Brathwaite lorsqu'il est en entrevue.
Cette semaine, l'animateur était de passage à l'émission de radio La journée est (encore) jeune sur ICI Première. Il a entre autres discuté de la nouvelle murale à son effigie. Cette immense oeuvre d'art colorée est installée au coin des rues Wurtele et Rouen à Montréal.
Normand Brathwaite a expliqué qu'il avait été ciblé par une enquête avant que la murale voit le jour. En effet, la ville veut s'assurer que les personnalités mises en lumières sur les murs extérieurs de Montréal ne feront pas l'objet d'allégations ou d'accusations. C'est pourquoi il peut y avoir un délai avant le dévoilement d'une murale.
Voici les explications (et les blagues!) de Normand Brathwaite à ce sujet:
«C'est un processus qui est long parce qu'ils doivent faire une enquête [...] Pour ne pas la défaire [la murale]. Donc ils te posent des questions, tu sais.»
La finale grinçante est hilarante!
Vous pouvez réécouter le passage de Normand Brathwaite à La journée est (encore) jeune juste ici.
À la fin du mois de septembre, Normand Brathwaite a pu voir sa murale pour la première fois sur l’un des murs d'une épicerie montréalaise. L'endroit est situé à proximité du Bain Mathieu, un lieu événementiel et incubateur de talents artistiques au cœur de la métropole.
Vous pouvez voir quelques photos de ce moment rempli d'émotion dans la publication ci-dessous:
Créée par l’artiste Laurent Gascon, la murale s’inscrit dans une volonté d’embellir la ville. Le public peut déjà admirer plusieurs autres œuvres du même genre dans les rues de Montréal, notamment celles consacrées à Leonard Cohen et Janette Bertrand.
