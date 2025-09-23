Ému, Normand Brathwaite découvre sa murale dans les rues de Montréal

Début du contenu principal.
Normand Brathwaite a eu droit à tout un honneur dans les rues de Montréal.
L’animateur a découvert une impressionnante murale à son effigie sur l’un des murs d'une épicerie au coin des rues Wurtele et Rouen. L'endroit est situé à proximité du Bain Mathieu, un lieu événementiel et incubateur de talents artistiques au cœur de la métropole.
C’est Sophie Durocher qui a partagé une photo de Normand Brathwaite devant l’immense œuvre. Dans son message, la chroniqueuse souligne que l’animateur était très ému en découvrant cette murale en son honneur.
«J'ai vu mon grand chum Normand Brathwaite, mon premier Bum, tout ému en découvrant la murale à son effigie, dévoilée à l'angle De Rouen et Wurtele.»
Créée par l’artiste Laurent Gascon, la murale s’inscrit dans une volonté d’embellir la ville.
Le public peut déjà admirer plusieurs autres œuvres du même genre dans les rues de Montréal, notamment celles consacrées à Léonard Cohen et Janette Bertrand.