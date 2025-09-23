Ému, Normand Brathwaite découvre sa murale dans les rues de Montréal

Normand Brathwaite a eu droit à tout un honneur dans les rues de Montréal.

L’animateur a découvert une impressionnante murale à son effigie sur l’un des murs d'une épicerie au coin des rues Wurtele et Rouen. L'endroit est situé à proximité du Bain Mathieu, un lieu événementiel et incubateur de talents artistiques au cœur de la métropole.