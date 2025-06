Ému, Normand Brathwaite raconte son amitié avec Serge Fiori

«Ça a été comme un coup de foudre. Parce que j'étais tellement, et je le suis encore, en admiration avec ce gars-là, sa musique, ce qu'il pense, la façon dont il parle... Et je dirais que je n'ai pas beaucoup de chums de gars, et c'est devenu un très grand chum de gars. On a ri, on a ri beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que j'aime de ce gars-là, c'est quand tu oublies son oeuvre, et tu jases avec lui, c'est un gars merveilleux», confie Normand Brathwaite avec un noeud dans la gorge.

Anne Dorval était elle aussi présente lors de cet épisode dédié à Serge Fiori. L'actrice nous a confié qu'elle serait toujours «groupie» de ce grand artiste.

Elle a également raconté sa première rencontre avec lui: