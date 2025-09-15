Normand Brathwaite vole le show dans le numéro d’ouverture des Gémeaux, revoyez la scène

Hier avait lieu le 40e Gala des prix Gémeaux, animé par Véronique Cloutier. La soirée s’est ouverte sur un numéro d’ouverture complètement éclaté.

On y retrouvait plusieurs clins d’œil à des émissions populaires, dont Empathie, avec l’arrivée remarquée des ballerines noires et la participation de Normand Brathwaite, qui a revêtu le costume pour l’occasion.