Normand Brathwaite vole le show dans le numéro d’ouverture des Gémeaux, revoyez la scène

Début du contenu principal.
Hier avait lieu le 40e Gala des prix Gémeaux, animé par Véronique Cloutier. La soirée s’est ouverte sur un numéro d’ouverture complètement éclaté.
On y retrouvait plusieurs clins d’œil à des émissions populaires, dont Empathie, avec l’arrivée remarquée des ballerines noires et la participation de Normand Brathwaite, qui a revêtu le costume pour l’occasion.
Dans une chanson spécialement composée pour l’occasion, Véro expliquait que, pour rendre ce début de gala grandiose, elle avait besoin d’une légende de l’animation. C’est alors que Normand Brathwaite est apparu, vêtu d’un justaucorps et d’un tutu noir.
Il s’est lancé dans quelques pas de danse, mais c’est surtout le moment où il a soulevé son tutu pour simuler une «nudité frontale» qui a retenu l’attention du public.
Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.
Normand Brathwaite a également foulé le prestigieux tapis rouge du Gala, où il a pris la pose aux côtés de son ami Jean-Marie Lapointe.
Parmi les autres moments marquants, François Lambert est monté sur scène pour interpréter le célèbre hit de Big Brother Célébrités, la chanson à son nom créée par Fabiola Nyrva Aladin.
Accompagné de Fabiola, il a fait une entrée remarquée avec un fusil à argent, lançant des billets dans la foule sous les rires et les applaudissements.
Pour conclure son numéro, Véro a offert un grand moment en ramenant sur scène Roy Dupuis et Marina Orsini.
D’ailleurs, la comédienne a pris le temps de souligner ces retrouvailles sur ses réseaux sociaux.
«About last night…❤️
Qu’elle belle idée de se retrouver pour ce 40e des Prix Gemeaux et 35e de la série Les Filles de Caleb.💋🥰
Ovila et sa belle brume!💋»
Dans un segment du numéro, Véro a dévoilé une coiffure pour le moins originale: un prix Gémeaux littéralement incrusté dans ses cheveux, un travail qui a nécessité un processus complexe. Son coiffeur, Marcus, a dû trouver une façon ingénieuse de façonner le trophée dans la chevelure de l’animatrice.
Il a d’ailleurs documenté toute la création sur ses plateformes.
Vous pouvez revoir le Gala des prix Gémeaux sur TOU.TV.
Vous aimerez aussi: