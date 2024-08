Mirianne Brûlé partage d'adorables images avec sa fille sur l'eau!

«Juillet. Été au Québec.

Entre ville et campagne.

En maman solo avec ma minie à la personnalité flamboyante et explosive 🔥



Juillet c’est

-les parcs

-les piscines

-les crèmes glacées

-la bicyclette et la trottinette

-les spectacles en plein air

-les chalets

-les bonnes bouffes

-les dodos collés



Mais avant tout, la famille et les amis.

On dit que ça prend un village pour élever un enfant.

Merci à mon village 🙏

Ce matin j’apprécie ma chance, l’abondance et la sécurité d’être si bien entourée en ce moment ❤️»

Elles ont l'air tellement complices! On leur souhaite un mois d'août tout aussi riche en expériences en pleine nature.