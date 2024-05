Rupture pour Fabienne et Denis de «Les Fabidou»

«Mes fabidou,

Après mûre réflexion, Doudou et moi avons décidé de prendre chacun une avenue différente . Après cinq années de vie commune, marquées par nos évolutions personnelles et de précieux moments de bonheur, nous avons choisi de nous accorder une nouvelle liberté. Notre capacité à nous adapter à notre réalité a toujours été la force de notre relation, et elle continuera à guider notre amitié qui perdurera toute notre vie. C’est pourquoi je déménage, mais soyez rassurés, cette décision a été prise en toute sérénité. Nous continuerons à nous voir régulièrement, donc vous n’allez pas perdre de vue Doudou, même s’il sera moins présent. N’hésitez pas à lui adresser vos salutations si vous le croisez en personne, cela lui fera plaisir, tout comme à moi. Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir été à nos côtés toutes ces années. Merci infiniment pour votre soutien et votre amour sincère.



Et sachez que vous faites toujours partie de nos cœurs, car nous formons une équipe indéfectible ♥️ Nous nous souhaitons mutuellement beaucoup de bonheur dans cette nouvelle aventure pour nous deux, car la beauté réside dans le fait que tout se poursuit différemment, dans la joie, le respect et l’amour.



Doudou et Fabienne xox», dévoile Fabienne sur Instagram.