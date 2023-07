La fille de Mirianne Brûlé obtient son premier rôle à la télé

«Jouer une scène mère fille ✨ sa première expérience télé à l’âge de 3 ans et elle a fait ça comme une méga pro. De la voir si heureuse et fière a gonflé mon coeur de maman. Des moments partagés spéciaux et précieux. Elle a beaucoup connu le métier et la passion de la cuisine de son papa maintenant elle a une petite idée du mien ❤️ Merci @annie.riopel.7 pour le maquillage, elle m’a maquillée pendant des années sur Ramdam quelle coïncidence et Caroline Laprade pour la coiffure. J’espère que vous m’en voulez pas de vous retrouver sur mon instagram 🤭 Elle s’est clairement sentie comme une star ✨🙏 #quebec #canada #actress #momanddaughter #firstexperience #cutenessoverload #onset»

On craque!

Vers la fin du montage, on comprend que Mirianne Brûlé et Camila joueront ensemble dans la série Sans rendez-vous.

Gageons que la comédienne se souviendra de ce jour toute sa vie!