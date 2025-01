Mirianne Brûlé a vécu l’année «la plus intense» de toute sa vie: voici pourquoi

«J’ai hésité à faire ce montage, mais en même temps tous les chapitres de mon histoire font partie de moi et j’ai envie de les honorer. Derrière ces sourires et ces souvenirs de moments heureux, il y a aussi eu les plus grandes peines, les larmes et les tourments, les décisions les plus difficiles à prendre, les déchirures et les souffrances. 2024 m’aura appris la résilience et le désir de prendre la responsabilité de mon bonheur et de ma paix», écrit-elle.

Rappelons que Mirianne s’est séparée du père de sa fille au cours de la dernière année et qu’elle a vendu son restaurant au Costa Rica.

Elle a également pris la décision de s’installer au Québec pour de bon, alors qu’elle a passé plusieurs moments au Costa Rica depuis les dernières années.