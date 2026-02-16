Marie-Josée Taillefer s’éclate sur la glace en famille

Début du contenu principal.
Marie-Josée Taillefer, sa fille Rosalie Simard-Taillefer et sa petite-fille Adélie ont profité du Lac Massion en fête pour partager un beau moment en famille.
Dans une vidéo publiée par Rosalie sur les médias sociaux, on peut voir Marie-Josée tout sourire, installée dans un manège directement sur la glace.
Dans une story Instagram, Rosalie a partagé une vidéo où l’on voit sa maman, sa fille et elle vivre un moment étourdissant dans un manège installé sur la glace.
Installées dans un tube à air qui tourne sans arrêt, les trois générations semblent s’amuser comme des enfants et profiter pleinement de l’activité.
Voici la vidéo:
Dans une autre publication, on apprend que Rosalie et sa famille ont profité de la fête pour faire de la mogonlfière pour la première fois.
C'est ce que la jeune femme partage dans le texte accompgnant une photo d'elle et d'une belle montgolfière colorée.
Le Lac Masson en fête s’est tenu sur deux week-ends, les 7, 8, 14 et 15 février 2026, transformant les rues de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en un grand site d’activités gratuites offertes à toute la famille.
