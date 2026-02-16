Marie-Josée Taillefer s’éclate sur la glace en famille

Marie-Josée Taillefer, sa fille Rosalie Simard-Taillefer et sa petite-fille Adélie ont profité du Lac Massion en fête pour partager un beau moment en famille.

Dans une vidéo publiée par Rosalie sur les médias sociaux, on peut voir Marie-Josée tout sourire, installée dans un manège directement sur la glace.