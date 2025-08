Rosalie Taillefer-Simard nous présente l’ancienne gérante de son père, René Simard

Sur la photo publiée sur Instagram, Rosalie pose tout sourire aux côtés de son frère, de ses parents, René Simard et Marie-Josée Taillefer, ainsi que de leurs enfants. On y aperçoit également Coco, de son vrai nom Claudine Bachand.

Figure marquante dans la vie de Rosalie, Coco est non seulement sa marraine, mais aussi l’agente de son père.

«Elle était l'agente de mon père pour la majorité de sa carrière et maintenant elle travaille avec moi. 🤗 Coco me gardait souvent quand j'étais jeune et j'ai tellement de précieux souvenirs avec cette femme extraordinaire!!»