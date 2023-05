Rosalie Taillefer-Simard raconte comment sa mère a réagi à l'annonce de sa grossesse

Rosalie Taillefer-Simard a expliqué comment elle avait réagi le jour où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte:

«Ma mère, elle pleurait! Elle était tellement émotive! C’était incroyable. En plus, moi j’ai fait une erreur: j’étais tellement excitée quand j’ai su que j’étais enceinte que je l’ai appelée sur Messenger vidéo. Je n’aurais pas dû faire ça, mais j’étais trop excitée! Je l’ai appelée le plus tôt possible. Elle dit ‘Ben là, tu me dis ça de même, là?’ […] Après, je me suis déplacée à Lorraine pour aller voir mes parents et la prendre dans mes bras.»

Vous pouvez revoir cette anecdote touchante sur le site de l'émission.

Le bébé de Rosalie et de son amoureux, Gabriel, verra le jour en septembre prochain. Les amoureux sont ensemble depuis déjà plus de 10 ans. On leur souhaite énormément de bonheur!