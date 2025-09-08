Marie-Josée Taillefer s’est offert une magnifique sortie en famille

Début du contenu principal.
Marie-Josée Taillefer a profité de l'arrivée de l’automne pour faire une sortie pour aller cueillir des courges en famille.
L’animatrice a choisi l’activité automnale par excellence afin de passer un moment privilégié avec sa fille Rosalie Taillefer-Simard et sa petite-fille Adélie.
Sur le profil de sa fille, on peut découvrir quelques clichés de leur sortie. On y voit la grand-maman savourer un moment au verger aux côtés de la petite Adélie.
Marie-Josée a également pris le temps de capturer un selfie complice avec sa grande Rosalie. Tout porte à croire que la famille a passé un merveilleux moment ensemble.
Dans sa publication, Rosalie confie qu’il s’agit d’une tradition familiale: chaque année, ils prennent le temps de cueillir des courges. Elle précise également qu’ils se rendent au Centre de la courge, où la cueillette débute le 1er septembre.
On peut dire que cette fin de semaine était tout simplement parfaite pour ce genre d’activités.