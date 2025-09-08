Marie-Josée Taillefer s’est offert une magnifique sortie en famille

Sur le profil de sa fille, on peut découvrir quelques clichés de leur sortie. On y voit la grand-maman savourer un moment au verger aux côtés de la petite Adélie.

Marie-Josée a également pris le temps de capturer un selfie complice avec sa grande Rosalie. Tout porte à croire que la famille a passé un merveilleux moment ensemble.

Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour voir les clichés.