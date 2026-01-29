Léa Clermont-Dion: sa splendide maison de Saint-Lambert est à vendre pour 1 149 000 $

Début du contenu principal.
Léa Clermont-Dion vend sa splendide maison située à Saint-Lambert en Montérégie. Construite en 1913, la demeure est parfaite pour une jeune famille qui veut avoir accès à divers services à distance de marche.
La maison jumelée est près du village, d’une école, des piscines publiques, de la bibliothèque, des parcs, de centre sportif, de commerces et de restaurants.
À l’intérieur, on y retrouve 4 chambres à l'étage, 2 salles de bain, une cuisine complètement rénovée, une salle familiale, une grande cour avec un spa et plus encore.
Découvrez quelques photos des pièces de la maison de Léa Clermont-Dion qui est en vente au prix de 1 149 000 $.
En entrant dans la maison, vous pourrez immédiatement remarquer le rez-de-chaussée à aire ouverte où on retrouve notamment la cuisine rénovée et le salon.
La cuisine possède un grand îlot pour recevoir des invités, et la table à manger est située près de la cuisine.
Dans le salon, on remarque que plusieurs tablettes ont été installées pour y déposer des livres et un espace de foyer.
À l’étage, on retrouve 4 chambres dont les grandeurs sont différentes. L’une de ces chambres peut d’ailleurs servir de bureau si vous travaillez de la maison.
On adore les fenêtres de la chambre principale qui rendent la pièce plus lumineuse!
La maison possède 2 salles de bain, dont l’une des pièces qui a été complètement rénovée. Une douche et une baignoire ont été installées.
Au sous-sol, on peut profiter de la grande salle familiale qui permet aux enfants de s’amuser pendant que les adultes profitent de leur soirée au rez-de-chaussée.
Il est facilement possible d’y faire du rangement d’effets personnels.
Une grande cour arrière est accessible: on y retrouve déjà une terrasse, un spa et un cabanon. Les soirées à l’extérieur doivent bien être agréables dans cette cour!
Pour en savoir plus sur la maison à vendre, on vous invite à consulter sa fiche complète sur le site Internet de Centris.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse