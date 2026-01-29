Léa Clermont-Dion: sa splendide maison de Saint-Lambert est à vendre pour 1 149 000 $

Léa Clermont-Dion vend sa splendide maison située à Saint-Lambert en Montérégie. Construite en 1913, la demeure est parfaite pour une jeune famille qui veut avoir accès à divers services à distance de marche.

La maison jumelée est près du village, d’une école, des piscines publiques, de la bibliothèque, des parcs, de centre sportif, de commerces et de restaurants.

À l’intérieur, on y retrouve 4 chambres à l'étage, 2 salles de bain, une cuisine complètement rénovée, une salle familiale, une grande cour avec un spa et plus encore.