Félix-Antoine Tremblay: son condo moderne avec terrasse sur le toit est à vendre

Début du contenu principal.
Le superbe condo de Félix-Antoine Tremblay est actuellement en vente. C’est ce qu’a confié l’animateur sur les ondes de Rouge FM, alors qu’il remplace Patrice Bélanger à La gang du matin.
Situé dans Hochelaga-Maisonneuve, l’endroit est baigné de lumière et possède une sublime terrasse sur le toit avec une vue imprenable sur le Stade olympique.
Il faudra sortir les tirelires: le condo est mis en vente au prix de 649 000 $.
Au premier niveau, on découvre une vaste aire ouverte réunissant la cuisine, la salle à manger et le salon. Les grandes fenêtres y laissent abondamment entrer la lumière naturelle.
Au premier palier, on y retrouve également la chambre du bébé, Lou, ainsi qu’une salle de bain complète.
Au deuxième étage, se trouve la chambre principale, offrant une vue sur le Stade olympique et un accès direct à la terrasse sur le toit.
On y retrouve également une salle de bain attenante ainsi qu’un espace walk-in.
La fiche complète est disponible sur le site de Centris.
Vous aimerez aussi: