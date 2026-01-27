Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Félix-Antoine Tremblay: son condo moderne avec terrasse sur le toit est à vendre

PAR :

Le superbe condo de Félix-Antoine Tremblay est actuellement en vente. C’est ce qu’a confié l’animateur sur les ondes de Rouge FM, alors qu’il remplace Patrice Bélanger à La gang du matin.

Situé dans Hochelaga-Maisonneuve, l’endroit est baigné de lumière et possède une sublime terrasse sur le toit avec une vue imprenable sur le Stade olympique

Il faudra sortir les tirelires: le condo est mis en vente au prix de 649 000 $.

© Centris

Au premier niveau, on découvre une vaste aire ouverte réunissant la cuisine, la salle à manger et le salon. Les grandes fenêtres y laissent abondamment entrer la lumière naturelle.

Entrée

© Centris

Salle à manger et salon

© Centris
© Centris
© Centris
© Centris

Cuisine

© Centris
© Centris

Au premier palier, on y retrouve également la chambre du bébé, Lou, ainsi qu’une salle de bain complète.

Chambre de Lou

© Centris

Salle de bain

© Centris

Au deuxième étage, se trouve la chambre principale, offrant une vue sur le Stade olympique et un accès direct à la terrasse sur le toit.

On y retrouve également une salle de bain attenante ainsi qu’un espace walk-in.

Chambre des maîtres

© Centris
© Centris
© Centris

Salle de bain attenante

© Centris

Terrasse

© Centris

La fiche complète est disponible sur le site de Centris.

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :