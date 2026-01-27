Félix-Antoine Tremblay: son condo moderne avec terrasse sur le toit est à vendre

Le superbe condo de Félix-Antoine Tremblay est actuellement en vente. C’est ce qu’a confié l’animateur sur les ondes de Rouge FM, alors qu’il remplace Patrice Bélanger à La gang du matin.

Situé dans Hochelaga-Maisonneuve, l’endroit est baigné de lumière et possède une sublime terrasse sur le toit avec une vue imprenable sur le Stade olympique.

Il faudra sortir les tirelires: le condo est mis en vente au prix de 649 000 $.