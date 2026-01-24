Le coiffeur de stars Kevins-Kyle met en vente sa maison de Saint-Colomban pour 1 149 000 $

Début du contenu principal.
Révélé au public québécois lors de la première saison de Loft Story en 2006, Kevins-Kyle s’apprête à tourner une page importante de sa vie. Aujourd’hui coiffeur établi, il met en vente sa résidence de Saint-Colomban, une propriété d’envergure affichée au prix de 1 149 000 $.
Les téléspectateurs l’ont d’ailleurs récemment appris dans la deuxième saison de Vie$ de rêve sur Crave: Kevins-Kyle déménage! C’est la candidate Stéphanie Bélanger qui l’accompagne dans le design de sa nouvelle demeure, pendant que sa maison actuelle est officiellement mise sur le marché.
Rappelons qu'on pourra voir Kevins-Kyle dans la nouvelle téléréalité Hors réseaux: l'expérience!
La résidence, qui compte 17 pièces, propose un cadre de vie spacieux et réfléchi. À l’étage, on retrouve quatre chambres à coucher et deux salles de bains complètes, assurant confort et intimité. Une chambre supplémentaire au sous-sol porte le total à cinq, auxquelles s’ajoutent trois salles de bains et une salle d’eau.
La suite principale se distingue par son approche digne d’un hôtel: vaste chambre, salle de bains attenante avec toilette fermée et grand walk-in, le tout pensé pour offrir une expérience de villégiature à l’année. Le salon, doté de plafonds élevés, de larges fenêtres et d’un foyer au gaz, profite d’une abondante luminosité naturelle. La cuisine, aux finitions haut de gamme, comprend un vaste garde-manger ainsi qu’une porte dissimulée menant directement au garage double, un détail à la fois esthétique et pratique.
À l’extérieur, la propriété repose sur un grand terrain privé sans voisin à l’arrière. Une piscine creusée et des espaces aménagés pour la détente et les réceptions permettent de profiter pleinement de la belle saison, dans un environnement naturel et paisible.
Selon la description publiée sur Centris, la maison se distingue par son concept à aire ouverte, ses grandes fenêtres et la qualité de ses matériaux. L’emplacement, à Saint-Colomban, est également mis de l’avant pour son caractère résidentiel recherché, à proximité des écoles, services et grands axes routiers, tout en offrant un accès rapide à Saint-Jérôme et Mirabel.