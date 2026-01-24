Le coiffeur de stars Kevins-Kyle met en vente sa maison de Saint-Colomban pour 1 149 000 $

Révélé au public québécois lors de la première saison de Loft Story en 2006, Kevins-Kyle s’apprête à tourner une page importante de sa vie. Aujourd’hui coiffeur établi, il met en vente sa résidence de Saint-Colomban, une propriété d’envergure affichée au prix de 1 149 000 $.

Les téléspectateurs l’ont d’ailleurs récemment appris dans la deuxième saison de Vie$ de rêve sur Crave: Kevins-Kyle déménage! C’est la candidate Stéphanie Bélanger qui l’accompagne dans le design de sa nouvelle demeure, pendant que sa maison actuelle est officiellement mise sur le marché.