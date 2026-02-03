Kim Rusk vend des photos de ses pieds pour 5000$

Dans le cadre de la grande guignolée des médias, l’équipe de l'émission matinale Le Boost! sur les ondes d’Énergie 94,3 avait mis aux enchères des photos de pieds, plus précisément de ceux de Kim Rusk, l’une des co-animatrices.

Hier matin, les deux auditeurs qui ont gagné les enchères ont eu la chance d’aller récupérer leurs photos dans le studio d’enregistrement de l’émission. Les photos des pieds de Kim ont permis de récolter 5000$!

Kim Rusk en a aussi profité pour signer les photos de ses pieds et pour mettre les photos à l’intérieur de cadres.