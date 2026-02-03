Kim Rusk vend des photos de ses pieds pour 5000$

Début du contenu principal.
Dans le cadre de la grande guignolée des médias, l’équipe de l'émission matinale Le Boost! sur les ondes d’Énergie 94,3 avait mis aux enchères des photos de pieds, plus précisément de ceux de Kim Rusk, l’une des co-animatrices.
Hier matin, les deux auditeurs qui ont gagné les enchères ont eu la chance d’aller récupérer leurs photos dans le studio d’enregistrement de l’émission. Les photos des pieds de Kim ont permis de récolter 5000$!
Kim Rusk en a aussi profité pour signer les photos de ses pieds et pour mettre les photos à l’intérieur de cadres.
Voyez juste ici ce moment qui a été filmé avec les deux auditeurs:
En plus de recevoir les photos, les deux auditeurs ont pu passer une heure en studio avec les animateurs de l’émission matinale Le Boost!. Kim Rusk, Rémi-Pierre Paquin, Martin Tremblay et Mike Beaudoin étaient présents pour l’occasion.
Ils ont pu les voir en ondes, mais aussi discuter avec eux lorsque les micros étaient éteints.
L’un des auditeurs a également offert des cadeaux aux animateurs: un vinyle du groupe Nickelback à Rémi-Pierre, un chandail avec une photo country de l’auditeur à Kim, des menottes et de l’huile à massage pour Martin ainsi qu’un livre sur comment se faire des amis pour Mike.
On ne sait pas où les deux auditeurs vont mettre les cadres avec les pieds de Kim, mais on peut dire qu’ils ont vraiment été généreux pour la cause!
Oseriez-vous essayer le plus haut saut en bungee du Canada?
Kim Rusk, elle, a accepté de relever le défi!
Dans le cadre de l'émission Les testeurs, la pétillante animatrice a accompagné Patrice Bélanger dans cette expérience assez intense merci.
