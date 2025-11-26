Kim Rusk était très bien accompagnée à la première de Mike Beaudoin

C'était soir de première, mardi à Montréal! L'humoriste Mike Beaudoin présentait son nouveau one-man-show, et sa collègue d'ÉNERGIE 94,3 Montréal Kim Rusk y a assisté en bonne compagnie.

Cette dernière a choisi d'emmener sa grande fille, Billie, voir le spectacle d'humour. L'enfant de Kim Rusk, qui vient d'avoir 7 ans, a semblé avoir un plaisir fou avec sa célèbre maman!

Après avoir pris la pose ensemble à la station de radio, le duo mère-fille s'est fait photographier à son arrivée à l'Olympia de Montréal.

La pétillante Billie a ensuite pu s'aventurer en coulisses et sur scène avant le début du spectacle. Voici quelques images de leur soirée partagées par Kim Rusk dans sa story Instagram: