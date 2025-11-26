Kim Rusk était très bien accompagnée à la première de Mike Beaudoin

Début du contenu principal.
C'était soir de première, mardi à Montréal! L'humoriste Mike Beaudoin présentait son nouveau one-man-show, et sa collègue d'ÉNERGIE 94,3 Montréal Kim Rusk y a assisté en bonne compagnie.
Cette dernière a choisi d'emmener sa grande fille, Billie, voir le spectacle d'humour. L'enfant de Kim Rusk, qui vient d'avoir 7 ans, a semblé avoir un plaisir fou avec sa célèbre maman!
Après avoir pris la pose ensemble à la station de radio, le duo mère-fille s'est fait photographier à son arrivée à l'Olympia de Montréal.
La pétillante Billie a ensuite pu s'aventurer en coulisses et sur scène avant le début du spectacle. Voici quelques images de leur soirée partagées par Kim Rusk dans sa story Instagram:
Elle a tellement grandi!
En plus de sa grande fille, Kim Rusk a pris la pose aux côtés de ses coéquipiers du Boost! à Énergie 94,3 Montréal:
Cette belle équipe réveille les Montréalais à ÉNERGIE en semaine dès 5h30.
Kim Rusk nous a habitués à ses talents derrière le micro et devant la caméra, mais elle vient de prouver une fois de plus qu'elle est tout aussi à l'aise avec une perceuse et un marteau.
Dans une récente story partagée sur son compte Instagram, on a pu découvrir son plus récent projet: la construction d'une cabane dans un arbre pour sa fille. Et attention, on est loin de la petite cabane improvisée!
