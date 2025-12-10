Passer au contenu principal
En Vedette

Absente des ondes, Kim Rusk donne des nouvelles de sa santé

Kim Rusk a dû s’absenter de la radio pendant quelques jours.

Dans une story Instagram, elle explique avoir été frappée par un vilain virus qui l’a complètement clouée au lit.

© Karine Paradis

Dans sa publication, l’animatrice à Énergie 94,3 explique qu’elle est complètement épuisée depuis cinq jours après avoir contracté une gastro. Elle affirme qu’elle préférerait accoucher dix fois plutôt que de revivre une telle expérience.

Voici sa publication :

© Instagram - Kim Rusk

Dans une autre publication, elle confie que sa fille lui a apporté des fleurs pour lui souhaiter un prompt rétablissement.

La petite Billie lui a également offert des cartes, alors que Kim se remet encore de la maladie. Elle devrait d’ailleurs être de retour à la radio au cours des prochains jours.

© Instagram - Kim Rusk

On lui souhaite un très bon rétablissement.

