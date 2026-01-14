Kim Rusk brille dans le nouveau clip de Matt Lang

Début du contenu principal.
Le 16 janvier, Matt Lang dévoilera le clip de She Stole My Truck. Il a partagé un extrait sur ses médias sociaux et surprise: Kim Rusk y fait une apparition remarquée!
Dans le bref extrait partagé par le chanteur, on le voit dans un bar, en train de chercher ses clés. En sortant à l’extérieur, il aperçoit une femme qui démarre… avec son camion! C’est Kim Rusk.
Dans le texte accompagnant la vidéo, il écrit simplement: «Quand tu réalises que la fille au bar s'est poussée avec tes clés...»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
La chanson She Stole My Truck figurera sur le nouvel album de Matt Lang, Ain’t That Bad, qui sortira le 26 octobre prochain.
Dans une vidéo partagée plus tôt cette semaine pour annoncer ce nouveau projet, le chanteur mise sur une ambiance inspirée du film Lendemain de veille, donnant un aperçu déjanté et festif de l’univers de son album.
Il reste encore quelques billets pour le lancement du nouvel album du chanteur au MTELUS. Tous les détails juste ici!
