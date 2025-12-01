Kim Rusk partage une rare photo de son père, Patrick Zabé

Début du contenu principal.
Kim Rusk a partagé une magnifique photo de son père, Patrick Zabé.
Dans une story Instagram, l’animatrice a publié une image touchante montrant son papa en compagnie de sa fille, Billie.
Sur ses réseaux sociaux, Kim Rusk a partagé une simple photo de son père et de sa fille, accompagnée du court message : «Les Rusk».
L’image est particulièrement touchante, sachant que le chanteur est atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Il a reçu son diagnostic en avril 2007, à l’âge de 65 ans.
Il y a quatre ans, Kim Rusk et son père publiaient Zabé par Rusk, la biographie du chanteur.
Présenté sous forme de conversation entre un père et sa fille, l’ouvrage retrace la carrière de Patrick Zabé, sa vie personnelle ainsi que les moments marquants de son parcours. Le livre est toujours disponible en librairie.