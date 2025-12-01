Kim Rusk partage une rare photo de son père, Patrick Zabé

Sur ses réseaux sociaux, Kim Rusk a partagé une simple photo de son père et de sa fille, accompagnée du court message : «Les Rusk».

L’image est particulièrement touchante, sachant que le chanteur est atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Il a reçu son diagnostic en avril 2007, à l’âge de 65 ans.