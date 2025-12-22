Festive, Kim Rusk prend la pose avec son père et sa fille

Début du contenu principal.
Kim Rusk a pris la pose en famille, nous dévoilant les visages lumineux de son papa Patrick Zabé et de sa fille Billie.
C’est sur Instagram que l’animatrice qu’on adore a effectivement offert ce cliché des Fêtes à ses abonnés, nous faisant sourire avec cette belle dose d’amour.
Sur la photo, on peut voir les visages rayonnants de cette famille qui continue de se soutenir.
On y voit notamment Mona, la femme de Patrick Zabé, puis la maman de Kim Rusk ainsi que la fille de cette dernière, tout sourire à côté de son grand-papa.
Le clan tissé serré accompagne avec amour Patrick Zabé qui compose avec le Parkinson et les complications qui viennent avec.
Chaque fois que sa fille nous donne des nouvelles, à travers un petit mot ou une photo, on est donc hyper heureux et ce cliché festif qui nous arrive à temps pour les Fêtes ne fait pas exception.
Kim Rusk a aussi partagé une photo de sa fille et elle dans leurs styles pleins de paillettes qui nous inspirent en cette période magique de l’année.
Leurs sourires, leur pose, tout est adorable!