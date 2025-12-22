Festive, Kim Rusk prend la pose avec son père et sa fille

Kim Rusk a pris la pose en famille, nous dévoilant les visages lumineux de son papa Patrick Zabé et de sa fille Billie.

C’est sur Instagram que l’animatrice qu’on adore a effectivement offert ce cliché des Fêtes à ses abonnés, nous faisant sourire avec cette belle dose d’amour.

Sur la photo, on peut voir les visages rayonnants de cette famille qui continue de se soutenir.

On y voit notamment Mona, la femme de Patrick Zabé, puis la maman de Kim Rusk ainsi que la fille de cette dernière, tout sourire à côté de son grand-papa.