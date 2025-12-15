Kim Rusk est de retour sur pied après les pires jours de sa vie

Début du contenu principal.
Kim Rusk était de retour sur les ondes d'ÉNERGIE 94,3 Montréal ce matin après une semaine d'absence.
L'animatrice est revenue sur ce qu'elle considère comme les «7 pires journées de sa vie». Elle a souffert d'une névrite vestibulaire.
Il s'agit d'une inflammation du nerf vestibulaire, qui relie les capteurs d'équilibre de l'oreille interne au cerveau. Les symptômes sont assez violents: nausées, vertige rotatoire et vomissements.
Kim Rusk a expliqué que les premiers signes de cette crise se sont manifestés après un concert. Celle qui n'avait bu que quelques verres pendant la soirée s'est retrouvée totalement étourdie.
Voici le récit terrifiant de la star québécoise, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
«Je me suis mise à tituber comme si j'avais vidé le bar au grand complet. Je me suis dit 'Voyons donc! C'est tu Matt Lang qui te donne cet effet-là?' Mais non! C'était le début des 7 pires journées de ma vie. Je venais de pogner une névrite vestibulaire. À ce moment-là, je ne savais pas encore ce que j’avais. Tout ce que je savais c’est que ça n’allait pas bien en tabarouette. J’étais complètement étourdie, j’avais des solides vertiges, des nausées violentes. Impossible de garder quoi que ce soit. Je ne pouvais pas manger ni boire de l’eau. Rien ne voulait collaborer. J’étais vidée, mêlée, épuisée, incapable de garder les yeux ouverts. Tout tournait autour de moi. La seule affaire que je pouvais faire, c’était dormir. Ça fait que j’ai dormi presque 48 heures. Je ne savais plus quand était le jour ou la nuit. […] La névrite vestibulaire, pour ceux qui ne savent pas, c’est inflammation d’un nerf, dans l’oreille interne, qui gère l’équilibre.»
Kim Rusk a ensuite eu le diagnostic et le médecin lui a expliqué que la clé, c'était le repos.
L'animatrice suit également un traitement en physiothérapie pour se remettre sur pied. Aujourd'hui, elle va mieux, même si elle est encore légèrement étourdie.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement!
L'animatrice Kim Rusk avait une raison bien spéciale de célébrer en fin de semaine dernière: l'anniversaire de son papa, le chanteur Patrick Zabé!
Connue pour sa grande proximité avec sa famille, Kim Rusk a tenu à souligner l'événement en partageant deux clichés adorables en story sur son compte Instagram pour souhaiter une bonne fête à son père.
