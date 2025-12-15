Kim Rusk est de retour sur pied après les pires jours de sa vie

Kim Rusk était de retour sur les ondes d'ÉNERGIE 94,3 Montréal ce matin après une semaine d'absence.

L'animatrice est revenue sur ce qu'elle considère comme les «7 pires journées de sa vie». Elle a souffert d'une névrite vestibulaire.

Il s'agit d'une inflammation du nerf vestibulaire, qui relie les capteurs d'équilibre de l'oreille interne au cerveau. Les symptômes sont assez violents: nausées, vertige rotatoire et vomissements.

Kim Rusk a expliqué que les premiers signes de cette crise se sont manifestés après un concert. Celle qui n'avait bu que quelques verres pendant la soirée s'est retrouvée totalement étourdie.

Voici le récit terrifiant de la star québécoise, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: